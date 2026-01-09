Deva partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!

Terör koridoruna siyasi kılıf

Halep’in kuzeyindeki gelişmeleri çarpıtarak meclis gündemine taşıyan Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, SDG’li teröristlerin işgalindeki bölgeleri savunmak için "sivil hassasiyeti" maskesine sığındı. Türkiye’nin terörle mücadelesini ve bölgedeki kaosun sonlanması için attığı adımları "yangına körükle gitmek" olarak nitelendiren Ekmen, açıkça terör örgütü ile Şam yönetimi arasında arabuluculuk yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin yardım açıklamasına tepki gösterdi

Ankara’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve sivillerin güvenliğini önceleyen açıklamalarından rahatsız olan Ekmen, 10 Mart mutabakatı üzerinden Türkiye’nin elini kolunu bağlamaya çalışan bir dil kullandı. Terör örgütü SDG’nin İsrail ve ABD ile olan kirli bağlarını görmezden gelen Deva’lı Ekmen, iktidarın terör odaklarını muhatap alması gerektiğini savunarak milli güvenlik hatlarını hedef aldı.

Siyasetle değil terörle saf tuttu

Mehmet Emin Ekmen’in meclis çatısı altında sarf ettiği "Türkiye, Şam ile SDG arasındaki sorunların çözülmesi için inisiyatif almalıdır" sözleri, vatansever çevrelerce büyük tepkiyle karşılandı. Teröristlerin mahalle kuşatmalarını ve halka uyguladığı zulmü es geçen Ekmen’in, Türkiye’yi savaşın tarafı olmakla suçlayan ifadeleri, kendi siyasi partisi içerisinde de nasıl bir çizgiye savrulduğunu gözler önüne serdi.