SON DAKİKA
Gündem Deva partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!
Gündem

Deva partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Deva partili Ekmen'den skandal çıkış: PKK-SDG'li teröristlere sahip çıktı!

Türkiye’nin Suriye’deki mazlumlara yönelik yardım elini ve kararlı duruşunu hedef alan Deva partisi genel başkan yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, bölgeyi kana bulayan PKK-SDG’li teröristlerin hamiliğine soyundu. Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada adeta terör örgütünün sözcülüğünü yapan Ekmen, Türkiye’nin izlediği yapıcı politikaları eleştirerek akıl tutulması yaşattı.

Terör koridoruna siyasi kılıf

Halep’in kuzeyindeki gelişmeleri çarpıtarak meclis gündemine taşıyan Mersin Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, SDG’li teröristlerin işgalindeki bölgeleri savunmak için "sivil hassasiyeti" maskesine sığındı. Türkiye’nin terörle mücadelesini ve bölgedeki kaosun sonlanması için attığı adımları "yangına körükle gitmek" olarak nitelendiren Ekmen, açıkça terör örgütü ile Şam yönetimi arasında arabuluculuk yapılması çağrısında bulundu.

Türkiye'nin yardım açıklamasına tepki gösterdi

Ankara’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve sivillerin güvenliğini önceleyen açıklamalarından rahatsız olan Ekmen, 10 Mart mutabakatı üzerinden Türkiye’nin elini kolunu bağlamaya çalışan bir dil kullandı. Terör örgütü SDG’nin İsrail ve ABD ile olan kirli bağlarını görmezden gelen Deva’lı Ekmen, iktidarın terör odaklarını muhatap alması gerektiğini savunarak milli güvenlik hatlarını hedef aldı.

Siyasetle değil terörle saf tuttu

Mehmet Emin Ekmen’in meclis çatısı altında sarf ettiği "Türkiye, Şam ile SDG arasındaki sorunların çözülmesi için inisiyatif almalıdır" sözleri, vatansever çevrelerce büyük tepkiyle karşılandı. Teröristlerin mahalle kuşatmalarını ve halka uyguladığı zulmü es geçen Ekmen’in, Türkiye’yi savaşın tarafı olmakla suçlayan ifadeleri, kendi siyasi partisi içerisinde de nasıl bir çizgiye savrulduğunu gözler önüne serdi.

1
Yorumlar

VatandaŞ

Bu kendini Bilmez Devasız’ın Özgür Özelden ne farkı var Siyaset için Vatanı Milleti pazarlığa sürüyor Bunlara kim oy veriyo

Haydar Önal

Hüseyin'i biliyorsunuz okullarda andımızı kaldıran kişi. Meclisin üçte biri kendisini Türk kabul etmeyen millet vekili ile dolu, bu insanlardan , vatana hayır beklemek yanlış olur.
