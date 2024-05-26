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Ekonomi Ulaşımın merkezindeki Türkiye’nin dahil olmadığı projeler kimseye fayda vermez
Ekonomi

Ulaşımın merkezindeki Türkiye’nin dahil olmadığı projeler kimseye fayda vermez

Yeniakit Publisher
2024-05-26 08:58:00 -
Ulaşımın merkezindeki Türkiye’nin dahil olmadığı projeler kimseye fayda vermez

Almanya'nın Leipzig kentinde süren Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uluslararası Yol Federasyonu (IRF), Akdeniz için Birlik (UfM), Uluslararası Demiryolu Birliği (UIC) tarafından düzenlenen "Yeşil ve Dayanıklı Lineer Ulaştırma Altyapısının Sağlanmasında Dijitalleşmenin Gücü" temalı etkinlikte konuştu.

Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda iki gün boyunca uzman katılımcılar tarafından dijitalleşme ve ulaşım konusundaki sunumları ve çözümleri takip ettiklerini anlatan Uraloğlu, ulaştırma koridorlarının merkezinde bulunan Türkiye'nin koridorlar arasındaki boşluğu doldurması amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu ulaştırma koridorlarının geliştirilmesiyle ilgili bazı çalışmaları yürütmek istiyoruz. Ülkemiz, doğu-batı yönündeki Orta Koridor'da bulunuyor. Güney ve Doğu Avrupa'nın yanı başında bulunan bir ülke. Avrupa ülkelerinin yanı başındayız. Onun için bizim neler yaptığımız sizi birinci derecede, sizlerin de neler yaptığınız bizi ilgilendiriyor. Türkiye Asya ile Avrupa arasındaki jeostratejik konumu itibarıyla doğu-batı ve kuzey-güney koridorları üzerinde kilit bir noktada. Türkiye’nin dahil olmadığı bir yapılanmanın kimseye faydalı olmayacağını düşünmüyoruz” dedi.

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