Ulaşımın merkezindeki Türkiye’nin dahil olmadığı projeler kimseye fayda vermez

Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda iki gün boyunca uzman katılımcılar tarafından dijitalleşme ve ulaşım konusundaki sunumları ve çözümleri takip ettiklerini anlatan Uraloğlu, ulaştırma koridorlarının merkezinde bulunan Türkiye'nin koridorlar arasındaki boşluğu doldurması amacıyla yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Bu ulaştırma koridorlarının geliştirilmesiyle ilgili bazı çalışmaları yürütmek istiyoruz. Ülkemiz, doğu-batı yönündeki Orta Koridor'da bulunuyor. Güney ve Doğu Avrupa'nın yanı başında bulunan bir ülke. Avrupa ülkelerinin yanı başındayız. Onun için bizim neler yaptığımız sizi birinci derecede, sizlerin de neler yaptığınız bizi ilgilendiriyor. Türkiye Asya ile Avrupa arasındaki jeostratejik konumu itibarıyla doğu-batı ve kuzey-güney koridorları üzerinde kilit bir noktada. Türkiye’nin dahil olmadığı bir yapılanmanın kimseye faydalı olmayacağını düşünmüyoruz” dedi.