Ulaşımdan servis araçlarına sıkı kontrol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi denetim ekipleri, servis araçları kontrollerine devam ediyor.

Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanlığına bağlı denetim ekipleri servis araçları kontrollerine devam ediyor. Öğrencilerin güvenli ve rahat yolculuk yapması amacıyla gerçekleştirilen kontrollerde servis araçlarının çalışma ruhsatları, güzergah izin belgeleri ve öğrenci servis araçları yönetmeliğine uygunlukları kontrol ediliyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Öğrencilerimizin güvenli ve rahat yolculuk yapması amacıyla okulların açılmasını müteakip şehrin muhtelif yerlerinde servis araçları kontrollerimiz devam ediyor. Bu kapsamda servis araçlarının çalışma ruhsatları, güzergah izin belgeleri ve öğrenci servis araçları yönetmeliğine uygunlukları kontrol ediliyor, güncel çalışma ruhsatı ve güzergah izin belgesi bulunmayan, yetkisiz şoför ve rehber personel çalıştıran, yönetmeliğe uygun olmayan servis araçlarına cezai işlem uygulanıyor" denildi.

Açıklamanın devamında ise, “UKOME, 2019-2020 eğitim yılında geçerli olmak üzere ev ve okul arasındaki en kısa ana arter dikkate alınarak taşıma hizmetinin karşılığını belirlemişti. Ücret tarifesine uymayan servis işleticilerinin belediyemize bildirilmesi halinde Toplu Taşıma Araçları Yönetmeliği çerçevesinde cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Öğrenci servis araçları ücret tarifesi sadece ev ve okul arası taşıma hizmetini kapsadığından servis işleticileri ve okul yönetimleri tarife üzerinde herhangi bir tasarrufta bulunamaz. Öğrencilerimizin daha güvenli ve rahat yolculuk yapması için gerçekleştirdiğimiz kontroller artarak devam edecektir" ifadelerine yer verildi.