‘Ulaşım cep’te! Belediye Başkanı önemli projeyi açıkladı

Bursa’da toplu ulaşımla alakalı yeni bir döneme giriliyor. Vatandaşların ulaşımda kolaylık yaşaması için yeni bir adım atıldı.

‘Bilet alım ve seyahat ederken’ yaşanan tüm sıkıntılar 'Ulaşım cep’te projesiyle giderilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş projeyi kamuoyuna tanıttı. Günde 1 milyon kişinin her gün toplu ulaşım araçlarından yararlandığı Bursa’da Başkan Aktaş, özellikle vizeleme ve otobüs çağrıları konusunda büyük yoğunluk yaşandığını dile getirdi.

Bursakart sahibi olan vatandaşlar, tüm işlemlerini cep telefonlarından mobil uygulama ile gerçekleştirecek. Başkan Aktaş, Bursakart’ların sağ arka tarafında yer alan 14 karakteri mobil uygulamaya girerek, online dolum ve vizeleme yapılabileceğini aktarırken, tek kullanımlık biletlerin satın alınabileceğini de sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’ndaki toplantıya Başkan Aktaş’ın yanı sıra BURULAŞ Genel Müdürü Kürşat Çapar da katıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı konuyu gündeme getirdi.

IOS ve Android marketlerden indirilebilecek

Uygulamanın detayında online dolum, online vizeleme, temassız karekod tekli bilet, temassız nfc tekli bilet, otobüsün nerede, nasıl giderim, otobüs saatlerini sorgulama gibi işlemleri yer alıyor.

Proje, IOS ve Android marketlerden indirilebilecek.

İngilizce destek de veriliyor

Uygulamaya İngilizce dil desteğinin de geleceğini belirten Aktaş, ‘Belge istenmeyen tüm vize işlemleri, ofise gitmeden yapılabilecek hale geldi. Otobüse binerken ‘Kartımda bakiye var mı, yok mu?’ sorusu veya araç içerisinde bir başkasından kart isteme durumu artık son buluyor. Yeni teknoloji ile kartın sağ arkasındaki 14 karakteri mobil uygulamaya girerek, kartımızın bakiyesini görebiliyoruz’ diye konuştu.

BURULAŞ’ın ulaşımda dijital dönüşüm stratejik hedefinin, fiziksel noktalarda sunulan hizmetlerin 2021 sonuna kadar en az yüzde 80’inin dijitalleştirilmesi olacağı öğrenildi.