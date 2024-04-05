“Ula ben gavur muyum?” Kaybeden muhtar adayı böyle sitem etti

Kırşehir’de yaşayan Aydın Battal, köyü Aşağıhomurlu’ya muhtar adayı oldu. 300 seçmenin ve 3 adayın olduğu köyde 29 oy alarak seçimi kaybeden Battal, kendi öz akrabalarından bile oy alamamasından yakındı.

Köye mahcup olduğunu belirten Battal, çektiği videoyla akraba, arkadaş, baldız ve bacanağına sitem dolu açıklamalarda bulunarak yazdığı şiirini okudu.

Kırşehir’in Akpınar ilçesine bağlı Aşağıhomurlu köyünde yaşayan ve şiirler yazan Aydın Battal, 31 Mart’taki mahalli idareler seçiminde köyünde muhtarlığa aday oldu. Kırşehir Haber Türk’ün haberine göre, 300 seçmenin ve 3 adayın bulunduğu köyde 29 oy alan Battal, seçimi kaybetme sebeplerini çektiği video ile anlattı.

Muhtarlığı kaybetmesini fakirlik, garibanlık ve şairliğine bağlayan Aydın Battal, ”Ben seçime girerken sırtıma 3 tane kusur yazıldı. Biri garibanlık, biri fakirlik, biri de niye olduğunu bilmediğim bir şekilde şiir yazıp sosyal medyada paylaşıp bölüşmem oldu. Başkaları başka şey yazıyor şifa oluyor, Aydın şiir yazınca köçeklik yaptı, abdallık yaptı, soytarılık yaptı oluyor. Demek ki olmuyormuş işte. Ben muhtar adayı olmuşum, adam geliyor ‘Aydın’ı sığır güden tutalım’ diyor. Bir insan bu kadar mı aşağılanır. Seçim günü hangi elbiseyi giyeceğim diye dedikodu yapıp eğleniyorlar. Hele birisi de kendisi çok iyi Müslümanmış gibi bana diyor ki ‘Seni İslamiyet’e davet ediyorum.’ Ben gavur muyum? Gönlüme söz geçiremedim böyle bir maceranın içine girdim. Bana inanan yakınlarımı mahcup ettim, onlardan özür dilerim” ifadelerini kullanarak kendisini kimlerin nasıl istemediğini kaleme aldığı şiirle anlattı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Aydın Battal’ın videosu sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasında yer aldı.