Ukrayna'ya miğfer yardımı yaptılar! Son kararları şaşırttı

Rusya işgali altında olan Ukrayna'ya Almanya'dan destek geldi. Alman hükümeti, Ukrayna silahlı kuvvetlerini desteklemek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı aldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının 3. gününde her iki taraf da ağır kayıplar verirken Alman hükümeti, Ukrayna ordusuna destek için Alman ordusunun stoklarından 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi gönderme kararı verdi.