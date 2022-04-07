Ukrayna'ya 100 İHA sevkiyatı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, ABD'li yetkililerin uzun süreli bir çatışma riskinden bahsetmelerine rağmen; Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaşı kazanma ihtimalini değerlendirdikleri söyledi.

Kirby, "Ukraynalılar elbette savaşı kazanabilir" dedi.

Kirby, "Ve eğer şimdiye kadar yaptıklarına bakarsanız, Putin, Ukrayna içindeki stratejik hedeflerinin hiçbirine ulaşamadı" diye ekledi.



Kirby ayrıca, "kamikaze" olarak bilinen 100 Switchblade İHA'ların ve binlerce Javelin tanksavar sistemi gibi yeni silah sistemlerinin Ukrayna'ya sevk edileceğini söyledi. Kirby ayrıca, İHA'ların kullanımı için Ukrayna ordusundan küçük bir grubun ABD'de eğitildiğini belirtti.

Diğer yandan Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Ukrayna’nın başkenti Kiev ve Çernigiv kentinin çevresindeki tüm Rus güçlerinin çekildiğini açıkladı.