Ukrayna’nın Vinitsa kentinde 3 roket imha edildi
Ukrayna’nın Vinitsa kenti valiliği, bölgede 3 roketin imha edildiğini belirtti. Vinitsa, "Savaşın 23. Günü ve Vinitsa bölgesinde askeri hareketlilik yok. Hava Savunma Kuvvetleri Vinitsa kentinde 3 roket imha etti. Hava sahamızı kendi çabalarımızla kapatmaya çalışıyoruz. Olayda ölen ya da yaralanan yok" dedi.
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 23 gündür devam ediyor. Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri ülkenin Vinitsa kentinde 3 Rus roketinin imha edildiğini duyurdu.
Vinitsa Valisi Sergey Borzov konu hakkında yaptığı açıklamada, "Savaşın 23. Günü ve Vinitsa bölgesinde askeri hareketlilik yok. Hava Savunma Kuvvetleri Vinitsa kentinde 3 roket imha etti. Hava sahamızı kendi çabalarımızla kapatmaya çalışıyoruz. Olayda ölen ya da yaralanan yok" ifadelerini kullandı.