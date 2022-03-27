Ukrayna'nın Rusya çağrısına Avrupa ülkesinden şok eden cevap: Onlar için kendimizi mahvedemeyiz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, bu sabah konuk olduğu bir radyo programında, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ve Batı ile Ukrayna'nın 'ambargo' baskısına değindi.

Orban'a göre, Avusturya ve Almanya da Rus gaz ve petrol akışının durması, ekonominin durması anlamına geliyor.

Orban, "Macaristan'ın sorunu, enerji için biraz daha fazla para ödemeye ve Ukrayna'ya yardım etmeye hazır olup olmadığı değil, çünkü o zaman buna hazırız. Soru o gazın gelip gelmeyeceği" dedi.

Orban, Ukraynalıların talebi üzerine petrol alımının durdurulmasının, ülkede yakıt sıkıntısına neden olacağını belirtti.

Ayrıca Orban'a göre, Macaristan Rus gazına ambargo uygularsa, bu Macar gaz tüketiminin %85'inin ortadan kalkacağı anlamına gelecek.

Petrol ve gaz olmazsa ekonomimiz durur

Ukrayna ve Batı'nın yaptırım çağrılarına tepki gösteren Orban, "Petrol ve gaz olmazsa, Macar ekonomisi durur: fabrikalar kapanır, kitlesel işsizlik olur. Ukraynalıların istediği şey, Macar ekonomisini tamamen durdurmak, yıllarca süren kalkınmayı kaybetmek ve Macaristan'daki üretkenliği azaltmak." dedi.

Ukraynalılara yardım etmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirten Orban, "Çünkü saldırıya uğradılar, başları belaya girdi. Böyle dramatik bir durumda, azınlıklarımıza nasıl davranıldığı konusundaki anlaşmazlık ikinci planda. Unutmayacağız ama ikincil bir mesele. Elimizden gelen her şeyi yapacağız ama onlar için kendimizi mahvetmek istemeyiz" dedi.