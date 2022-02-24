Ukrayna’nın elinde ne kadar SİHA var? Ukrayna kaç SİHA aldı?

Rusya Devlet Başkanı Putin, Donbas'a askeri harekat emrini verdi. Putin, Ukrayna topraklarını işgal etme niyetleri olmadığını belirterek, "Operasyonun amacı sivillerin hayatını korumak" dedi. Putin ayrıca dışarıdan gelecek müdahalelere karşılık verileceğini de söyledi. Rus lider Ukrayna askerlerine silah bırakma ve çekilme çağrısı yaptı.

Ukrayna'da ne kadar SİHA var?

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, askeri modernizasyon programının bir parçası olarak 2019'da iki partiden oluşan toplam 6 adet Bayraktar TB2 ve 3 adet yer kontrol istasyonu satın aldı. Hava araçlarının başarıyla kullanılmasının ardından Ukrayna Deniz Kuvvetleri 5 Bayraktar TB2 siparişi verdi ve ilk TB2'yi Temmuz 2021'de teslim aldı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Zaluzhny, Report'a verdiği bir röportajda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri envanterinde 12 adet TB2 bulunduğunu ve 24 adet daha Bayraktar TB2 almak istediklerini açıkladı.

9 Nisan 2021 tarihinde Ukrayna tarafından Bayraktar TB2 keşif ve gözlem amacıyla Donbas üzerinde kullanıldı. Bu uçuşla birlikte Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bayraktar TB2'yi ilk kez aktif bir çatışma bölgesinde kullanmış oldu. Ekim 2021'de Bayraktar TB2, Rus ayrılıkçı kuvvetlerine ait bir D-30 obüsünü etkisiz hale getirdi. Böylelikle Ukrayna ilk kez Bayraktar TB2 kullanarak bir hedefi vurmuş oldu.