Ukrayna'nın Bucha kentinde yollarda insan cesetleri! Görüntüler kan dondurdu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kentinin Rus askerlerinden temizlenmesinin ardından kentin sokaklarında ve bazı evlerde çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 39 gündür aralıksız sürerken, Ukrayna’nın Irpin, Gostomel ve Bucha kentleri Rus ordusundan temizlendi. Başkent Kiev’e yakın mesafede bulunan Bucha kenti sokaklarında Ukrayna ordusu çok sayıda sivilin cansız bedeni ile karşılaşırken, bir evin bodrum katında ise elleri arkadan bağlı şekilde duvara karşı dizilmiş şekilde infaz edilen çok sayıda sivilin cansız bedenine ulaşıldı.

Zelenskiy sosyal medya hesabından tepki gösterdi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bucha’daki sivil katliama değinerek, "Bükreş, NATO bildirgesi 14 yıl önce. Rusya’nın gelmesini önleme şansımız vardı. Rusya Bucha’ya geldi. Rus askerlerinin annelerine bu görüntüleri seyretmelerini tavsiye ediyorum. Seyredin de nasıl hırsızlar, katiller yetiştirdiğinizi görün" ifadelerini kullandı.

"Savaştan sonraki hayatınızı düşünün yoksa ölümü düşünmek zorunda kalacaksınız"

Konuya ilişkin bir açıklamada Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk ise, "Rusça yazıyorum adrese ulaşması için. Kimler Ukrayna halkına karşı işlenen suçlara, infazlara ortak olduysa onları en iyi ihtimalle müebbet hapis cezası bekliyor. Savaşta olmamız, insanları taciz etme, alay etme ve infaz etme hakkı vermez. Savaş er ya da geç son bulacak. Sizi kimse kurtaramayacak ve affetmeyecek. Savaştan sonraki hayatınızı düşünün yoksa ölümü düşünmek zorunda kalacaksınız" ifadelerini kullandı.