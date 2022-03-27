Ukraynalıları korkutan olay! Bu işaretler yüzünden nöbet tutmaya başladılar

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bir ay geride kalırken, Ukrayna'da son dönemde Rus sabotajcılarının faaliyet gösterebileceği korkuları iyice arttı. İngiliz yayın kuruluşu BBC, daha önce istihbarat raporları ve tutuklamalarla desteklenen Rus sabotajcı iddialarını yeniden gündeme getirdi. Daha önce de sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Rus casusların Rusların vurması için binaları işaretlediği öne sürülmüştü.

Ukrayna'nın liman kenti Odesa'daki halkın izlenimini aktaran BBC, 22 yaşındaki mühendis Bohdan Mylko'nun "Yatak odamın penceresinden kırmızı ışık giriyordu. On beş dakika sonra kapıma Ukrayna polisi geldi ve beni sorguya çekti. Kırmızı ışıkların ve işaretlerin Ruslar için bir işaret olduğuna dair yalan haberlere dayanan bir paranoya var. Bu yüzden karakola gidip belgelerimi kontrol ettirmem, ifade vermem ve fotoğrafımı çektirmem gerekti." dedi.

Mylko, polisin müdahalesine neden olan yanıp sönen ışıkların sadece aydınlatma olduğuna dikkat çekerek, "Polis normal bir adam olduğumu anladı ve eve gitmeme izin verdi. Ruslara yardım etmeye çalışmıyorum" dedi.

Ancak kentte herkes bu durumun bir 'paranoya' olduğu görüşünde değil. Odesa polisinden Yüzbaşı Volodymir Kalina, "Bu bir paranoya değil. Bize karşı çalışan Rus ajanları ve Ukrayna vatandaşları var. Bu bir gerçek" dedi. Ancak güçlü bir dezenformasyon unsuru olduğunu kabul etti ve Rusya'yı kasıtlı olarak kamuoyunda korku oluşturmaya çalışmakla suçladı.

Kalina, "Dikkatimizi dağıtmaya, dikkatimizi yanlış yerlere çekmemizi sağlamaya çalışıyorlar. Bu sayede bizi şehrin bir bölgesinden uzaklaştırmayı ve işlerini daha rahat yapabilmeyi hedefliyorlar" dedi.

Sahil boyunca, Odesa şehrinin tarihi merkezinin birkaç kilometre güneyinde, gece kulüpleri ve plaj barlarıyla bilinen bir bölgede, 71 yaşındaki emekli iş insanı Dmitro Novak, bir duvara boyanmış siyah bir oku işaret etti ve Rus birlikleri için bir işaret olması durumuna karşı onu kapattığını açıkladı. Birkaç dakika sonra, denize bakan büyük, boş bir ofis binasının yanında bir dizi basamakta durdu. Novak, "Orada büyük bir ışık gördüm. Gece gökyüzüne doğru yönlendirildi. Komşularım da gördü. Bu binanın çatısından geliyordu. Elbette Rus donanmasına bir işaretti. Bir tür işaretti" dedi.

Novak, "Yetkilileri aradık, hemen geldiler ve ışıklar kapatıldı. Bu yüzden başka herhangi bir sinyal veya işaret olup olmadığına dikkatle bakıyoruz. Herkes tetikte. Her iki saatte bir vardiya değiştiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

Geçen hafta, Rus donanma topçuları bölgeyi bombaladı, ancak neyse ki bölgede can kaybına yol açmadı. Ukrayna parlamentosuna güvenlik konularında tavsiyelerde bulunan Odesa'da önde gelen bir analist olan Hanna Shelest, Ukraynalıların veya Rusların Rus ordusuna bilgi sağladığı yönündeki endişeleri destekleyen açıklamalarda bulundu. BBC'ye konuşan Shelest, "İlk amaç, burada sokak çatışmalarının başlaması ihtimaline karşı kasabadaki silah ve mühimmatın depolanmasıdır" dedi. "İkincisi ise dezenformasyon ve dedikodu yaymak."

Sözcü'nün haberine göre Shelest, "Üçüncü amaç, Ruslar tarafından bir amfibi çıkarma olması durumunda hangi yöne gidileceğini gösteren işaretler ile şehirde yönleri belirlemektir. Dördüncüsü ise topçu veya hava saldırıları için görsel veya elektronik sinyallerle hedefleri işaretlemektir." dedi. Ukrayna medyası da, polisin iddia edilen Rus sabotajcılarını tutukladığını gösteren çok sayıda video yayınladı. Başkan Volodimir Zelenskiy ayrıca, şüpheli Rus sabotajcıları ve keşif gruplarını yakalamakla tanınan bir grup polis güvenlik görevlisine madalya dağıtırken de görüntülendi. Daha önce de Kiev'de bombardıman sürerken, Rus güçleri ve Kremlin yanlısı sabotajcıların Putin'in birliklerine yardım etmek için binaları işaretlediği iddia edilmişti. Ukrayna'daki binalar ve yolların Rus hava saldırılarına karşı işaretlendiği öne sürülmüştü.