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Dünya Ukraynalıları korkutan acı gerçek
Dünya

Ukraynalıları korkutan acı gerçek

Rusya'nın işgal girişimine direnen Ukrayna'daki sivil can kayıpları her geçen gün artıyor.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 08:52:00 -
Ukraynalıları korkutan acı gerçek

Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 24'üncü gününde devam ediyor.

İki ülke arasındaki müzakereler çevrimiçi olarak devam ederken, dün konuyla ilgili resmi bir açıklamada bulunulmadı.

Ukrayna'da her gün onlarca sivil saldırılar sonucu hayatını kaybederken, müzakerelerden bir sonuç çıkmaması ateşkes umudunu giderek azaltıyor.

BM Ukrayna Kriz Koordinatörü Amin Awad adına yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın kuzeydoğusundaki savaştan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Sumi şehrine insani yardımların gönderildiği belirtildi.

Ukrayna’da son 24 saatte insani yardım koridorları üzerinden 9 bin 144 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısını ABD’nin ülkesindeki askeri ve biyolojik faaliyetlerini ortaya çıkardığı iddiasıyla savunmaya çalıştığını söyledi.

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