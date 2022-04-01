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Dünya Ukraynalılar, askerleri ayakta karşıladı
Dünya

Ukraynalılar, askerleri ayakta karşıladı

Ukrayna’nın başkenti Kiev sokaklarında cepheden dönen tanklar halk tarafından sokaklarda sevgiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 15:40:00 -
Ukraynalılar, askerleri ayakta karşıladı

Ukrayna’da Rusya ve Ukrayna ordusu arasındaki çatışmalar 24 Şubat’tan bu yana devam ediyor.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de cepheden dönen tank konvoyu halk tarafından sevgisiyle karşılandı.

Kiev sokaklarında sivil halk askerleri el sallayarak karşılarken, askerler de halkı selamladı.

Tankların şehir merkezine gelişi sırasında yoğun güvenlik önlemleri alındı.

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Yorumlar

ne güzelleme

hanı nerde halk. kaç kişi var

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