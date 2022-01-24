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Gündem Ukraynalı uzmandan çok konuşulacak sözler: ABD'den vazgeçip Türkiye ile birlikte hareket edecekler
Gündem

Ukraynalı uzmandan çok konuşulacak sözler: ABD'den vazgeçip Türkiye ile birlikte hareket edecekler

Birleşik Krallık'ın ABD'nin küçük ortağı rolünden çıkmaya hazırlandığını söyleyen Ukraynalı siyaset bilimci Konstantin Bondarenko, İngiltere'nin Türkiye'nin de dahil olduğu yeni bir siyasi blok oluşturmayı planladığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 14:24:00 -
Ukraynalı uzmandan çok konuşulacak sözler: ABD'den vazgeçip Türkiye ile birlikte hareket edecekler

Ukraynalı siyaset bilimci Konstantin Bondarenko, Birleşik Krallık'ın ABD'nin küçük ortağı rolünden çıkmayı ve Avrupa'daki durumla kendi başına üstesinden gelmeyi planladığını iddia etti.

İngiltere'nin eski Pax Americana (Amerikan Dünyası) örneğini takip ederek Pax Britannica'yı oluşturmak istediğini ifade eden Bondarenko, "Böylece İngiltere, Türkiye, Polonya, Ukrayna, Moldova ve gelecekte Baltık ülkelerinin katılmak isteyeceği yeni bir siyasi blok oluşturabilir" dedi.

Bondarenko, oluşumun başında İngiliz İstihbarat Örgütü MI6'nın yöneticiliğine getirilen Richard Moore'nun olduğunu ileri sürdü.

Star.com.tr

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