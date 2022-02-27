Ukraynalı siviller her yerde direniyor

Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı Rusları korumak ve en yakın komşusunun NATO'ya girme girişimlerinin önüne geçmek bahanesiyle başlattığı işgal 4. gününde.

Batılı ülkeler, Ukrayna'ya birçok vaat vermelerine karşın savaşın başlamasıyla ekonomik yaptırımlar dışında Rusya'ya karşı bir manevrada bulunmadı.

Siviller Motof hazırlıyor

Rus ordusuna karşı dirense de zayıf kalan Ukrayna güçlerine yardım etmek için siviller de işe koyuldu.

Odessa kentinde bazı siviller, kolay teslim olmayacaklarını gösterircesine, sokaklarında hazırladıkları molotof kokteyllerini istiflemeye başladı.

Ayrıca harkov gibi şehirlerde siviller yoğun bir şekilde Rus askeriyle çatışıyor.