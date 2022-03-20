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Dünya Ukraynalı müzakereciden 'hayati' uyarı: Beğeni ve izlenme için sakın bunu yapmayın!
Dünya

Ukraynalı müzakereciden 'hayati' uyarı: Beğeni ve izlenme için sakın bunu yapmayın!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, "Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın." diyerek Ukrayna halkına önemli çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-20 20:16:00 - 2022-03-20 20:26:50

"Bu savaşı yüzde 93 Ukrayna kazanacak" diyen Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak, "İlk olarak silahları hangi ülkeden gelirse gelsin kullanılana kadar deşifre etmeyin. Lojistik merkezleri çalışıyor, müzakereler devam ediyor. İkinci olarak ise savaşan askerlerimizin konumlarını ifşa etmeyin. Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın." diyerek uyarıda bulundu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları devam ederken, Rusya ile yapılan müzakerelerdeki heyette bulunan Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Mihaylo Podolyak yeni bir açıklama yaptı.

"Askerlerimizin konumlarını ifşa etmeyin"

 

Podolyak, Ukrayna halkına seslenerek, “Merhaba Ukrayna. Savaşın ve Rus saldırılarının 25. günü. Ruslar 25 gündür kazanamayacaklarını hala anlamadılar. Bazı şeyleri rica etmek istiyorum. İlk olarak silahları hangi ülkeden gelirse gelsin kullanılana kadar deşifre etmeyin. Lojistik merkezleri çalışıyor, müzakereler devam ediyor. İkinci olarak ise savaşan askerlerimizin konumlarını ifşa etmeyin. Beğeni ve izlenme için bunları yapmayın. Biz savaşıyoruz ve yüzde 93 oranında savaşı kazanacağımız düşünülüyor" ifadelerini kullandı.

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