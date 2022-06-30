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Dünya Ukraynalı mülteciler Almanya'da işsizliği arttırdı
Dünya

Ukraynalı mülteciler Almanya'da işsizliği arttırdı

Almanya'da işsiz insan sayısı, Ukrayna’dan gelen göçmenlerin iş gücü piyasasına dahil olmasıyla birlikte haziranda 103 bin artarak 2 milyon 363 bine yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-06-30 13:10:00 -
Ukraynalı mülteciler Almanya'da işsizliği arttırdı

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin haziran ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmamış işsiz sayısı, haziranda geçen aya kıyasla 103 bin artarak 2 milyon 363 bine yükseldi. Piyasalarda işsiz sayısına ilişkin beklenti, haziranda 6 bin azalması yönündeydi.

Mevsimsellikten arındırılmış işsizlik oranı da haziranda yüzde 5'ten yüzde 5,3’e çıktı.

Federal İş Ajansı Başkanı Detlef Scheele, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Almanya’da iş gücü piyasasının genel olarak istikrarlı olduğunu belirterek,"İşsizlik ve eksik istihdam haziranda keskin bir şekilde arttı. Ancak bu artışlar, Ukraynalı mültecilerin artık İş Bulma Kurumu'na iş arıyor olarak kaydediliyor olması ve dolayısıyla iş gücü piyasası istatistiklerinde görünür olmasından kaynaklanıyor.” ifadesini kullandı.

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