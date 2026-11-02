Rezil annenin görüntüleri infiale yol açtı! Çocuğunu darbeden o vicdansız tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Ankara Gölbaşı’nda üç yaşındaki çocuğunu vicdansızca darbettiği görüntüleri sosyal medyaya yansıyan kadın ikamet adresinde gözaltına alınıp, mahkemece tutuklandı. Mağdur çocuk ise koruma altına alındı.
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler sonrası başlatılan soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı.
Çocuk koruma altına alındı
Gölbaşı ilçesinde sokakta bir kadının küçük çocuğunu darbettiği anlar bir kişi tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntünün sanal medyada paylaşılması üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan incelemede kadının görüntünün çekildiği bölgeye otomobille geldiği belirlendi. Görüntüye yansıyan otomobilin plaka ve tescil bilgilerinden kimliği belirlenen şüpheli A.M.'nin, darbettiği çocuğun annesi olduğu saptandı. A.M., ikamet ettiği adreste yakalanarak gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çocuk ise koruma altına alındı.