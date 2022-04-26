Ukraynalı mülteci sayısı 5 milyonu aştı

Rusya Ukrayna savaşı sonucunda, Avrupa kıtasında göç hareketliliği arttı.

Ukrayna’dan komşu ülkelere geçen mülteci sayısına ilişkin açıklama, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğince (BMMYK) tarafından yapıldı.

AA’nın haberine göre; Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin paylaşılan verilere göre, 24 Şubat-25 Nisan döneminde yarıdan fazlası Polonya'ya olmak üzere Ukrayna'dan 5 milyon 264 bin 767 kişi komşu ülkelere geçti.

Komşu ülkelerden en çok Polonya'ya (2 milyon 922 bin 978), Romanya'ya (782 bin 598), Rusya'ya (614 bin 318), Macaristan'a (496 bin 914), Moldova'ya (435 bin 275), Slovakya'ya (357 bin 560) ve Belarus'a (24 bin 578) geçiş yapıldı.

Donetsk ve Luhansk bölgelerinden de 18-23 Şubat'ta 105 bin kişi Rusya'ya geçti. BM, Ukraynalı mülteciler komşu ülkeler arasında seyahat ettiği için genel rakamın yüksek çıktığını bildirmişti.

BMMYK Sözcüsü Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan komşu ülkelere olan mülteci akınının son yıllarda görülmemiş düzeyde olduğunu, savaşta toplam mülteci sayısının 8,3 milyona ulaşmasını tahmin ettiklerini, BMMYK ve ortaklarının Ukraynalı mültecileri desteklemek için 1,85 milyar dolar fon arayışında olduğunu aktardı.

Mantoo, Ukrayna içinde de yerinden edilen sivillerin sayısının 7,7 milyona ulaştığını belirterek, "Şimdiye kadar bu savaş sadece son 2 ayda (toplamda) 12,7 milyon insanı yerinden etti.” dedi.

Mantoo, yaklaşık 13 milyon daha fazla sivilin savaştan etkilenen bölgelerde mahsur kaldığını veya güvenlik riskleri nedeniyle yerlerinden ayrılamadıklarını tahmin ettiklerini kaydetti.

BM, savaş başladığında çatışmaların tırmanması halinde 4 milyon mültecinin ülkeyi terk edeceği öngörüsünde bulunmuştu.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Ukrayna içinde insani yardıma ihtiyaç duyan sivillerin sayısının 12 milyondan 15,7 milyona çıktığını belirtti.

Laerke, Ukrayna'da öncellikle savaşta en kötü etkilenen yaklaşık 8,7 milyon kişi için 2,25 milyar dolar fona ihtiyaç duyduklarını ifade etti. OCHA, 1 Mart'ta Ukraynalı siviller için 1,1 milyar dolar yardım çağrısı yapmıştı.