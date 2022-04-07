Ukraynalı kadınlardan tecavüzden kurtulma yöntemi

Rusya işgali altındaki Ukrayna'nın kayıpları her geçen gün artarken, sivillerin yaşam mücadelesi de savaşın gölgesinde devam ediyor. Ukraynalı annelerin ölüm ihtimaline karşı, geride kalan evlatlarının mağdur olmaması için küçük çocukların sırtına isim ve akrabalarının bilgilerini yazması geçtiğimiz günlerde gündem olmuştu. Bugün acı bir detay daha ortaya çıktı.

"daha az çekici" görünmek için

ITV'nin haberine göre; Rusların işgaline uğrayan kasabalardan biri olan Ivankiv'in Belediye Başkan Yardımcısı Maryna Beschastna, Ukrayna'nın çeşitli kasaba ve şehirlerinde yaşanan korkunç olayları anlattı. Beschastna, Ukraynalı kadınların ailelerinin önünde tecavüze uğradıkları yönündeki korkunç hikayelerinin ardından, kadınların askerlere "daha az çekici" görünmek için saçlarını kısacık kestiğini söyledi.

Saçlarından tutup bodrum kata çekiyorlar

Daha önce bir köyde 15 ve 16 yaşındaki kız kardeşlerin tecavüze uğradığını anlatan Beschastna, kadınları saçlarından tutup bodrum kata çektiklerini ve burada istismar ettiklerini gözyaşları içinde anlattı.

27 yaşındaki kadına tecavüz

The Independent'a konuşan Mala Rohan'daki Sergei isimli 55 yaşındaki bir köylü de, beş yaşında bir kızı olan 27 yaşındaki bir kadının genç bir Rus askeri tarafından tecavüze uğradığını anlattı. Tecavüz eden askerin tüm gün alkol alan 19 yaşında genç bir Rus askeri olduğunu söyledi.