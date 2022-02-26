  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukraynalı gazeteci canlı yayında şoke oldu: Orası benim evim!
Dünya

Ukraynalı gazeteci canlı yayında şoke oldu: Orası benim evim!

BBC News canlı yayınında Rusya'nın ülkesine saldırısını değerlendiren Ukraynalı gazeteci Olga Malchevska, ekrana gelen bombardıman görüntülerinde oturduğu evin vurulduğunu fark ederek büyük şok yaşadı.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 23:39:00 -
Ukraynalı gazeteci canlı yayında şoke oldu: Orası benim evim!

Ukraynalı gazeteci Olga Malchevska, Rusya‘nın ülkesine saldırısını BBC News canlı yayınında değerlendirirken, ekrana gelen görüntülerde Kiev'deki evinin bombalandığını fark ederek büyük şok yaşadı.

Kendi evinin vurulduğunu canlı yayında öğrendi!

Malchevska ekrandaki fotoğraf ve videolar üzerinden Rusya'nın saldırılarını değerlendirirken, yorum yapması istenen görüntülerden birinin kendi evi olduğunu anlayınca neye uğradığını şaşırdı.

Ukraynalı kadın, o anlarda, "Dün sabah stüdyoya gelme konusunda anlaştığımızda, Sabah 3’te evimin bombalandığını öğreneceğimi hayal bile edemezdim." dedikten sonra, bir süre duraklayarak, "Herkesin gördüğü o görüntü, orası şu an tam anlamıyla benim evim." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay