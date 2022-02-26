Ukraynalı gazeteci canlı yayında şoke oldu: Orası benim evim!

Ukraynalı gazeteci Olga Malchevska, Rusya‘nın ülkesine saldırısını BBC News canlı yayınında değerlendirirken, ekrana gelen görüntülerde Kiev'deki evinin bombalandığını fark ederek büyük şok yaşadı.

Kendi evinin vurulduğunu canlı yayında öğrendi!

Malchevska ekrandaki fotoğraf ve videolar üzerinden Rusya'nın saldırılarını değerlendirirken, yorum yapması istenen görüntülerden birinin kendi evi olduğunu anlayınca neye uğradığını şaşırdı.

Ukraynalı kadın, o anlarda, "Dün sabah stüdyoya gelme konusunda anlaştığımızda, Sabah 3’te evimin bombalandığını öğreneceğimi hayal bile edemezdim." dedikten sonra, bir süre duraklayarak, "Herkesin gördüğü o görüntü, orası şu an tam anlamıyla benim evim." ifadelerini kullandı.