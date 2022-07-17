  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukraynalı firmaya ait, 'tehlikeli madde' taşıyan bir uçak Kavala'ya düştü
Dünya

Ukraynalı firmaya ait, 'tehlikeli madde' taşıyan bir uçak Kavala'ya düştü

Ukraynalı bir firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo nakliye uçağının Yunanistan'ın kuzeyine düştüğü bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-17 07:44:00 -
Ukraynalı firmaya ait, 'tehlikeli madde' taşıyan bir uçak Kavala'ya düştü

Yunan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, uçak "tehlikeli madde" taşıyordu. Bu nedenle, yetkililer uçağın cumartesi gecesi düştüğü Kavala'nın Palaiohoriou bölgesindeki tüm itfaiye güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Patlayıcı uzmanlarından oluşan bir ekip ise uçağın taşıdığı yükün ne kadar tehlikeli olduğunu belirleyerek, alınacak tedbirleri kararlaştırmak üzere olay yerine doğru harekete geçti.

Pilot motor arızası bildirdi

Pilot, uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istedi ancak havaalanına varamadan motor havada alev aldı ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düştü.

Ukraynalı bir firmaya ait olan uçak Sırbistan'dan Ürdün'e kargo taşıyordu.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktardı.

Kazanın yaşandığı alanda yanık yakıt kokusu ve yoğun duman hakim.

Uçakta sekiz mürettebatın olduğu tahmin ediliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23