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Siyaset Ukraynalı diplomat itiraf etti! Türkiye yapar Çin yapamaz
Siyaset

Ukraynalı diplomat itiraf etti! Türkiye yapar Çin yapamaz

Yeniakit Publisher
2023-03-26 10:44:00 -
Ukraynalı diplomat itiraf etti! Türkiye yapar Çin yapamaz

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, “Ukrayna-Rusya arasında Türkiye’nin oynadığı arabuluculuk rolünü Çin’in oynayabileceğini sanmıyorum. Çünkü daha şimdiden Putin ve Rusya’nın siyasetine verdiği desteği açığa çıkarmış durumda” dedi.

Büyükelçi Bodnar, çatışmaların sürdüğü Ukrayna’nın Bahmut şehrindeki son durumu, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyaretini ve Türkiye’deki seçimleri değerlendirdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya karşı savaşının topyekün özellikler taşıdığını söyleyen Bodnar, “Bahmut’taki çatışmalar da aylardır sürüyor. Rusya’nın Ukrayna savunmasını delip geçme konusundaki başarısızlığını gösteriyor. Bizim için Bahmut’taki çatışmalar ve savaş, Türkiye’nin zamanında verdiği Çanakkale mücadelesiyle benzerlik taşıyor. Çünkü o zaman da Türkiye kendinden çok daha büyük kuvvetlere karşı mücadele vermişti. Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini orada atmıştı. Genel olarak bu mücadele bizim için bağımsızlık mücadelesidir ve zaferden sonra barış görüşülebilir. Bahmut’un çevresini incelediğimizde bu geçen aylarda Rus tarafı on binlerce askerini ve teçhizatını kaybetti. Bizim askerlerimiz de ölüm kalım savaşı veriyor. İnat etmemizin nedeni bu yerin stratejik önemi” ifadelerini kullandı.

İngiltere’nin Ukrayna’ya zayıflatılmış uranyum içeren mühimmat sağlamasına ilişkin Rusya’dan gelen açıklamaları değerlendiren Bodnar, “İlgili silahların nükleer silahlarla herhangi bir benzerliği veya çıkış noktası yoktur. Tanklarda veya diğer askeri teçhizatlarda kullanımı söz konusu. Rusya’nın bu açıklamaları, Batı tarafından Ukrayna’ya sağlanan silahlar hakkında manipülasyon oluşturma çabalarından biridir. Rusya şu anda nükleer silah dışında elinde olan bütün envanterini kullanmış durumda. Uluslararası anlaşmalar ve hukuk çerçevesinde kullanımı yasak olan fosfor bombaları ve diğer yasaklı mühimmat türleri dahil Ukrayna halkını yok etmek için mevcutta zaten kullanıldı” diye konuştu.

Büyükelçi Bodnar, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in Rusya ziyaretine ilişkin ise şunları söyledi:
Çin ve Rusya’nın yaptığı ortak ateşkes çağrısı da Rusya’yı desteklemek anlamına geliyor. Biz bu savaşı hiçbir zaman istemedik ama Ruslar bize saldırdı ve biz de savunma yapmak zorundayız. Bizim topraklarımıza gelen Ruslardı. Biz onların hiçbir zaman sınırlarını geçmedik. Ruslar bizim topraklarımızı terk ederse biz de savaşmayız. Çin bir yıl boyunca sustu ve hiçbir şey yapmadı. Şimdi ise aktif bir oyuncu gibi sahne almak istiyor ancak onun bu rolü daha çok Rusya’ya yakın gibi görünüyor. Ukrayna-Rusya arasında Türkiye’nin oynadığı arabuluculuk rolünü Çin’in oynayabileceğini sanmıyorum. Çünkü daha şimdiden Putin ve Rusya’nın siyasetine verdiği desteği açığa çıkarmış durumda.

Ukrayna ve Türkiye’nin stratejik partnerler olduğunun altını çizen Bodnar, “İki ülke arasındaki ilişkiler eski geleneklere, karşılıklı çıkarlara dayalıdır. Türkiye’de mayıs ayında yapılacak seçimler Türk vatandaşların kararıyla ilgilidir. Türkiye’nin iç siyasetini ilgilendirir sadece. Türkiye’nin yaşanacak seçim sürecine rağmen Ukrayna-Rusya arasındaki savaşta aktif rol oynamaya devam etmesini ve arabuluculuk faaliyetlerini sürdürmesini umuyoruz. Türkiye’nin bu savaşın devam etmesini istemediğini biliyoruz” açıklamasında bulundu.
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Yorumlar

Furkan

Koçum Rusya Ukraynayı istese 2 günde alır. Rusya yıllardır AB'nin gazıyla bombaladığınız Dombask bölgesini istiyor ama şehir zarar görmesin istiyor o yüzden doğrudan işgal etmiyor.
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