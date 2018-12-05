Ukraynalı bakan açıkladı: Bize saldırı hazırlığı var

Rusya ile Ukrayna'dan iki ülke arasında tansiyonu yükselten açıklamalar gelmeye devam ederken, Ukrayna Genelkurmay Başkanı Viktor Mujenko, Rusya´nın Ukrayna´ya karşı topyekun saldırıya geçme riskinin 2014 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktığını öne sürdü.

Eylül ayının son iki haftasında Rusya´nın Ukrayna sınırındaki tanklarının sayısını iki kat artırdığını ileri süren Ukrayna Genelkurmay Başkanı Mujenko, Ukrayna sınırına 18 kilometre mesafede T-62 M tipi Rus tanklarının yerleştirildiğine dair uydu görüntüleri bulunduğunu belirtti.

"Karşımızda bir saldırgan var"

Rusya´nın, iki ülke savaş gemilerinin Kerç Boğazı´nda karşı karşıya geldiği 25 Kasım tarihinden önce Ukrayna sınırına askeri yığınak yaptığını iddia eden Mujenko, Rusya´nın Ukrayna´ya karşı topyekun bir saldırı hazırlığı planlıyor olabileceğini söyledi.

Rusya´nın Ukrayna sınırındaki askeri birliklerinin sayısının, Kırım´ın ilhak edildiği 2014 yılından bu yana en yüksek seviyede olduğunu belirten Ukrayna Genelkurmay Başkanı, "Karşımızda, hiçbir yasal ve ahlaki kısıtlama olmadan hareket eden bir saldırgan var" dedi.

Rusya: Ukrayna güç kullanma hazırlığında

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, Kiev'in Ukraya'nın doğusundaki Donbass bölgesine askeri birlikler gönderdiğini, Ukrayna ordusunun güç kullanmaya hazırlandığı yönünde bilgiler aldıklarını iddia etti.

Zaharova, Ukrayna'da sıkıyönetim ilan edilmesinin, Donbass'taki yeni provokasyon hazırlığını gizlemeye yönelik atılan bir adım olduğunu öne sürdü.