Ukrayna'dan yapılan tahıl ihracatında Türkiye başı çekti: Tahıl koridoru ticareti artırdı! Büyük başarı

Süresi ikinci kez uzatılan tahıl koridoru, Ukrayna-Türkiye ticaretini de geliştirdi. Türkiye, 2023'ün ilk iki ayında Ukrayna'nın en çok mal aldığı ve mal sattığı üçüncü ülke oldu. Ağırlıklı olarak Ukrayna Türkiye’den makine ekipmanı, taşıt, petrokimya ürünleri, kimyasal, gıda, konfeksiyon, plastik ve sanayi ürünleri alırken, Türkiye ise Ukrayna’dan tahıl ürünleri alıyor. Ukrayna’nın Türkiye’ye yönelik yaptığı 2.2 milyar dolarlık ihracatında tahıl koridoru büyük rol oynadı. Tahıl koridoru kapsamında alınan tarım ürünü Türkiye’de işlenerek ihraç ediliyor. Özellikle geçen yılın son 3-4 ayında başlayan dış ticaret hacmindeki artış trendinin bu yıl da devam etmesi bekleniyor.

TÜRK ÜRÜNLERİ ÇOK REKABETÇİ

Türkiye-Ukrayna dış ticaret hacmini değerlendiren Türkiye Ukrayna İş İnsanları Derneği Başkanı Burak Pehlivan, “Savaştan dolayı Ukrayna ekonomisinde yüzde 30-35’lik bir küçülme meydana geldi. Ancak bu küçülme Türkiye-Ukrayna ticaretinde değişim meydana getirmedi. Türkiye, Ukrayna’ya yönelik tarihinin en yüksek ihracat oranına geçen yıl ulaştı. Türkiye Ukrayna’ya 3 milyar 64 milyon dolarlık ürün sattı. Türk ürünleri çok rekabetçi olduğu için başka ürünlere yönelim olmuyor” dedi.

TÜRKİYE MEYVEDE YÜZDE 30 PAYA SAHİP

yenişafak'ın aktardığı haberde: Pehlivan, “Ukrayna’nın yaş meyve ithalatında 220 bin tonla Türkiye yüzde 30.7’lik paya ulaştı. Yüzde 13.7 ile ikinci sırada Ekvator var. Yaş meyvede de Türkiye Ukrayna’nın açık ara en büyük tedarikçisi. Bunları göz önünde aldığımızda Türkiye’nin Ukrayna’nın en büyük ilk üç tedarikçisinden birisi olduğunu söyleyebiliriz. Bu senenin ilk iki ayında da Ukrayna’nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında Türkiye 760 milyon dolar ile üçüncü sırada yer alıyor” diye konuştu.

Tahıl koridorunun ikinci defa uzatılmasının ticari ilişkilerde önemli olduğunu vurgulayan Pehlivan, “Tahıl koridorunun tekrar uzatılması durumunda Türkiye muhtemelen Ukrayna’nın en çok tarım ürünü ihraç ettiği ülke olacak” ifadelerini kullandı.

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