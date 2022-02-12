Ukrayna’dan vatandaşlarına Rus işgaline karşı uyarı: 'Sakin kalın, paniğe kapılmayın'

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Bu aşamada sakin kalmak, ülkeyi içeriden güçlendirmek ve durumu istikrarsızlaştıracak ve panik oluşturacak eylemlerden kaçınmak çok önemli" denildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini önlemek için Cumartesi günü Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile konuşacağını söyledi.

Blinken, “Ukrayna sınırına yeni güçlerin gelmesi de dahil olmak üzere, Rusya'da gerilimin tırmandığına dair çok endişe verici işaretler görmeye devam ediyoruz. Washington ve müttefikleri, Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Rusya'ya ‘her an’ olabilecek yaptırımları ‘hızla’ uygulayacak. Başkan Vladimir Putin'in bu kararı alıp almadığını bilmiyoruz. Ancak hareket kabiliyetini çok kısa sürede yarattığını biliyoruz” dedi.