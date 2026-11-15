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23 Milyon euro'luk çıkış mı? Archie Brown'la masaya:

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

23 Milyon euro'luk çıkış mı? Archie Brown'la masaya:

Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown'u çok sayıda İngiliz ekibi takip ediyor. Oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler bu sorunu çözmeyi planlıyor.

#1
Foto - 23 Milyon euro'luk çıkış mı? Archie Brown'la masaya:

Fenerbahçe, 2025 yazında Gent Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Archie Brown'u kadrosuna katmıştı. Oyuncuyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşme yapıldı. Kontratta şu ayrıntılar da bulunuyordu:

#2
Foto - 23 Milyon euro'luk çıkış mı? Archie Brown'la masaya:

1- 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi 2- Gent'in sonraki satıştan 'luk pay hakkı 3- +1 yıllık uzatma opsiyonu (çift taraflı)

#3
Foto - 23 Milyon euro'luk çıkış mı? Archie Brown'la masaya:

Bazı Premier Lig ekipleri şu anda oyuncuyu takip ediyor. Ve açık konuşmak gerekirse; 23 milyon euroluk rakam, İngilizler açısından hiç sorun değil! Brown da ikna edilirse, 24 yaşındaki futbolcuyu alıp götürebilirler. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu sebeple harekete geçme kararı aldığı öğrenildi.

#4
Foto - 23 Milyon euro'luk çıkış mı? Archie Brown'la masaya:

Kısa süre içinde Fenerbahçe'nin oyuncuyla masaya oturacağı belirtildi. İngiliz futbolcunun maaşına zam yapılacak ve mukavele süresi uzatılacak. En büyük ayrıntı ise serbest kalma bedelinde yaşanacak. Sarı-Lacivertliler 23 milyon euroluk maddeyi kaldırmak, en kötü ihtimalle yükseltmek istiyor. Archie Brown olumlu yanıt verirse işler kolay... Aksi durumda devre arasında ayrılık yaşanabilir.

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