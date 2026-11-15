23 Milyon euro'luk çıkış mı? Archie Brown'la masaya:

Bazı Premier Lig ekipleri şu anda oyuncuyu takip ediyor. Ve açık konuşmak gerekirse; 23 milyon euroluk rakam, İngilizler açısından hiç sorun değil! Brown da ikna edilirse, 24 yaşındaki futbolcuyu alıp götürebilirler. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu sebeple harekete geçme kararı aldığı öğrenildi.