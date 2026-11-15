23 Milyon euro'luk çıkış mı? Archie Brown'la masaya:
Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown'u çok sayıda İngiliz ekibi takip ediyor. Oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler bu sorunu çözmeyi planlıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown'u çok sayıda İngiliz ekibi takip ediyor. Oyuncunun sözleşmesinde 23 milyon euroluk çıkış maddesi bulunuyor. Sarı-Lacivertliler bu sorunu çözmeyi planlıyor.
Fenerbahçe, 2025 yazında Gent Kulübü'ne 8 milyon euro ödeyerek Archie Brown'u kadrosuna katmıştı. Oyuncuyla 30 Haziran 2028 tarihine kadar sözleşme yapıldı. Kontratta şu ayrıntılar da bulunuyordu:
1- 23 milyon euroluk serbest kalma maddesi 2- Gent'in sonraki satıştan 'luk pay hakkı 3- +1 yıllık uzatma opsiyonu (çift taraflı)
Bazı Premier Lig ekipleri şu anda oyuncuyu takip ediyor. Ve açık konuşmak gerekirse; 23 milyon euroluk rakam, İngilizler açısından hiç sorun değil! Brown da ikna edilirse, 24 yaşındaki futbolcuyu alıp götürebilirler. Fenerbahçe Yönetimi'nin bu sebeple harekete geçme kararı aldığı öğrenildi.
Kısa süre içinde Fenerbahçe'nin oyuncuyla masaya oturacağı belirtildi. İngiliz futbolcunun maaşına zam yapılacak ve mukavele süresi uzatılacak. En büyük ayrıntı ise serbest kalma bedelinde yaşanacak. Sarı-Lacivertliler 23 milyon euroluk maddeyi kaldırmak, en kötü ihtimalle yükseltmek istiyor. Archie Brown olumlu yanıt verirse işler kolay... Aksi durumda devre arasında ayrılık yaşanabilir.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23