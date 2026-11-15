Yaşam tarzı değişikliği: 5 ila yüzde 7 belirlendi! Akdeniz tipi beslenme diyabet riskini düşürüyor

Diyabet riskini azaltmanın en temel noktasının bütün otoriteler tarafından belirlenmiş olan yaşam tarzı değişikliği olduğuna dikkati çeken Alphan, şunları kaydetti: "Yaşam tarzı değişikliğinin komponentleri ise sağlıklı beslenme, gün içinde aktif olmak, yeterli ve kaliteli bir uyku, sigara ve alkol kullanmamaktır. Yaşam tarzı değişikliği sadece diyabetten korunma için değil, aynı zamanda diyabetin tedavisi için de gerekli olan ilk seçenektir. Bir diyabetli ilaç/insülin tedavisi alsa bile sağlıklı beslenmek ve fiziksel olarak aktif olmak zorundadır. Yaşam tarzı değişikliği, ilaç gereksinimini azaltır, kan şekeri regülasyonunu sağlar dislipidemiyi düzeltir ve ağırlık yönetimini destekler." Alphan, diyabetten korunmada beslenme değişiklikleri ve hareketli bir yaşam sayesinde sadece vücut ağırlığının yüzde 5 ila yüzde 7'sini kaybetmenin bile Tip 2 diyabet gelişme riskini yaklaşık yüzde 50-60 oranında azalttığını anlattı. Diyabetten korunmada kan şekerini ani yükseltmeyen, insülin direncini azaltmayı ve ağırlık kontrolünü desteklemeyi hedefleyen bir beslenme düzeninin etkili olduğunu vurgulayan Alphan, şu ifadeleri kullandı: "Diyabet gelişme riskini azaltmak için ve diyabetlilerde beslenme tedavisi için günlük beslenme alışkanlıklarında yapılması gereken en temel değişiklik, kan şekerini ani yükseltmeyen, insülin direncini azaltan ve ağırlık kontrolünü destekleyen bir beslenme düzenine geçmektir. Diyabetlilerin uygulayabileceği diyet, Amerikan Diyabet Derneği (ADA) gibi otoritelerin de önerdiği dünyada en sağlıklı beslenme modeli olarak kabul edilen, lif ve sağlıklı yağlardan zengin Akdeniz tipi beslenme modelidir."