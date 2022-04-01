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Dünya Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Memnun oluruz
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Memnun oluruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Türkiye görüşme organize ederse memnun oluruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-01 14:32:00 -
Ukrayna'dan Türkiye açıklaması: Memnun oluruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba müzakerelerin ardından Putin ve Zelenskiy görüşmesi için de Türkiye'yi adres gösterdi. Kuleba, "Rusya ve Ukrayna liderleri arasında görüşme ayarlamaya yardımcı olursa Türkiye'ye minnettar oluruz" dedi.

"Tekliflerimize Rusya'nın resmi cevabını bekliyoruz”

Bu teklife Rusya'nın yanıtını beklediklerini ifade eden Kuleba, “Rusya ile görüşme açısından hiçbir yabancı güç Ukrayna'ya baskı yapmıyor. Tekliflerimize Rusya'nın resmi cevabını bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Kuleba, Ukrayna'nın Rusya'nın Belgoro bölgesini bombaladığına ilişkin de "Belgorod'taki saldırıda Ukrayna'nın dahli olduğunu teyit ya da inkar edemem Bu yönde askeri bir bilgim yok" dedi.

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