Ukrayna’dan şok iddia! Rus savunma bakanı Şoygu ve genelkurmay başkanı öldürüldü

Yeni Akit Ankara

Dünyada büyük yankı uyandıracak ve savaşın seyrini değiştirecek olan iddiayı Ukrayna Öncelik Bilgi ve Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Yarbay Taşkın Gülmemmedov ortaya attı. Akit’e açıklama gönderen Gülmemmedov, “13 Mart tarihinde Ukrayna ordusunun füze saldırısı ile Çernobaivka Havaalanı’ndaki Rus harekat merkezinde bulunan Rusya Savunma Bakanı Orgeneral Sergey Şoyqu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Vitaliy Gerasimov öldürüldü. Bunu artık istihbarat servisleri biliyor. Rusya ise bu büyük kayıpları gizli tutmaya çalışmaktadır. Ancak çok yakın bir zamanda açıklayacaklarına dair bilgi edindik” dedi.

Yarbay Taşkın Gülmemmedov, Orgeneral Sergey Şoygu ve Vitaliy Gerasimov’un 12 Mart’tan bu yana hiçbir yerde görülmemelerinin de iki generalin öldürüldüklerinin kanıtı olduğunu ileri sürdü.

12 gün sonra yayınlanan görüntüsü inandırıcı bulunmadı

Öte yandan 12 gündür ortalıkta görünmeyen Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katıldığı bir Zoom toplantısında ortaya çıktı. Ancak Kremlin'in paylaştığı görüntüler şüpheli bulunurken, Batı medyası Kremlirn’in servis ettiği videoda Şoygu'nun eski görüntülerinin kullanıldığını iddia etti.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgalde bir ay geride kalırken Rusya Devlet Başkanı Putin hala istediğini elde etmiş değil. Rus birliklerinin sahada yaşadığı aksilikler ve cephedeki büyük kayıplar nedeni ile Rus Lider Putin'in son derece öfkeli olduğu ve başarısızlıktan sorumlu tuttuğu bazı generalleri görevden aldığı, bazı kritik isimleri de hapse attırdığı, özellikle Batılı medya kuruluşlarının yorumlarında yer buluyor.