Ukrayna'dan şok eden açıklama! Ruslar kimyasal silah kullanmaya mı hazırlanıyor?

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar, "Yeni Dönem İçin Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Doha Forum 2022'de, AA muhabirine Rusya-Ukrayna savaşı hakkında açıklamada bulundu.

Rus ordusunun sahada şu ana kadar hedeflerine ulaşamadığını belirten Ceppar, "Elimizdeki duyumlara göre bir hazırlık içerisindeler. Savunma hattındaki arkadaşlarımız kimyasal silahın kullanılabilmesinden söz ediyorlar. Rusya'nın nasıl bir ülke olduğunu biliyoruz. Bizim için şu anda en önemlisi savunma." ifadelerini kullandı.

Ceppar, Rusya'nın savaşta elini güçlendiren üstünlüğün hava saldırısı olduğunun altını çizerek, "Hava sahasının kapatılması için biyolojik ve kimyasal silah kullanılmasını beklemememiz gerekiyor. Bizim istihbarat servisimiz; şimdiden Rus askerlerinin kimyasal silahtan etkilenmemek için antidot aldıklarını belirtiyor. Bunu Rusya'dan bekleyebiliriz çünkü tüm kırmızı çizgileri geçtiler. Zaten fosfor bombaları ülkemde kullanıldı. Bu yüzden kimyasal silahların kullanılması sürpriz olmayacaktır. Dünyanın desteği var ancak yeterli değil." diye konuştu.

Petrol ve doğal gaz üreten Körfez ülkelerinden de beklentilerinin olduğunu anlatan Ceppar, şunları kaydetti:

"Körfez ülkeleri, Ukrayna'nın güvenliğinin kendileri için de önemli olduğunu bilmelidir. Bu onların vatandaşlarının da güvenliği demektedir, mesela gıda güvenliği. Bu bölgelere buğday gibi tarım ürünleri getiren birçok liman şu anda işgal altında veya hedefte. Ruslar Karadeniz'i bloke edip, bizim Körfez ülkelerine buğday gibi tahıl ürünlerini ihraç etmemizi engellemek istiyor."