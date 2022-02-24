  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'dan sıkıyönetim kararı!
Dünya

Ukrayna'dan sıkıyönetim kararı!

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 07:57:00 - 2022-02-24 08:02:25
Ukrayna'dan sıkıyönetim kararı!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 'askeri operasyona' başladığını duyurmasıyla  Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya "askeri operasyon" başlatıldığını duyurdu. Ukrayna'nın dört bir yanından patlama sesi geldiği aktarıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba "Tam teşekküllü işgal başladı" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın harekatı sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.

Zelensky: Sıkıyönetim ilan ettik

Zelensky açıklamalarının devamında, "Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik. Rusya, altyapımıza ve sınır karakollarımıza füze saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın pek çok kentinde patlama sesleri duyuldu" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay