Ukrayna'dan sıkıyönetim kararı!
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik" açıklamasında bulundu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın 'askeri operasyona' başladığını duyurmasıyla Güvenlik Konseyi'ni topladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya "askeri operasyon" başlatıldığını duyurdu. Ukrayna'nın dört bir yanından patlama sesi geldiği aktarıldı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba "Tam teşekküllü işgal başladı" ifadelerini kullandı.
Rusya'nın harekatı sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız" dedi.
Zelensky: Sıkıyönetim ilan ettik
Zelensky açıklamalarının devamında, "Tüm sınırlarımızda sıkıyönetim ilan ettik. Rusya, altyapımıza ve sınır karakollarımıza füze saldırıları düzenledi. Ukrayna'nın pek çok kentinde patlama sesleri duyuldu" ifadelerini kullandı.