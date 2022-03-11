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Dünya Ukrayna’dan siber güvenlik konusunda işbirliği çağrısı
Dünya

Ukrayna’dan siber güvenlik konusunda işbirliği çağrısı

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Ukrayna Özel Teşvik Bilgi ve Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Dashgin Gulmammedov, siber güvenlik konusunda işbirliği çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 17:43:00 -
Ukrayna’dan siber güvenlik konusunda işbirliği çağrısı

YENİ AKİT  ANKARA

Sosyal medyadan açıklamada bulunan Ukrayna Özel Teşvik Bilgi ve Siber Güvenlik Merkezi Başkanı Dashgin Gulmammedov, “Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye Facebook kullanıcılarına sesleniyorum: Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal operasyonları ve şehirleri bombalaması Azerbaycan, İran vatandaşları, Ukrayna hakkında dezenformasyon yayan ve yayınlayan, sosyal ağlarda ve medyada bu konuda bilgi toplayıp paylaştıkları dezenformasyonun ekran görüntüsünü alıp Messenger'ıma göndermenizi rica ediyorum” dedi.

Ukrayna’da süren Rus işgaline ilişkin kasıtlı dezenformasyon faaliyetlerinin Ukrayna Başsavcılığı ve Avrupa Birliği devletlerinin özel servis yetkililerine sunulacağını belirten Gulmammedov, “Ayrıca bu arşiv zamanı geldiğinde Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti, Türk MİT ve Gürcistan Devlet Güvenlik Hizmeti için lazım olacak. Şu anda Ukrayna karşıtı dezenformasyon yayan sosyal medya katılımcıları doğrudan Rusya ve İran bilgi siber ağına bağlı hainlerdir. Bugün Ukrayna hakkında dezenformasyon yayan yarın Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye hakkında da yayar. İşgalci Rusya'ya karşı bilgi savaşında bize katılın!” ifadelerini kullandı.

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