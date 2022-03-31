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Dünya Ukrayna'dan şaşırtan Abramoviç açıklaması! "Sürecin başından beri..."
Dünya

Ukrayna'dan şaşırtan Abramoviç açıklaması! "Sürecin başından beri..."

Ukrayna, Rus oligark Abramoviç hakkında övgü dolu açıklamalar yaptı. Abramoviç'in, savaş sürecinin başından itibaren çözüm için etkili bir şekilde çalıştığı kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 07:34:00 -
Ukrayna'dan şaşırtan Abramoviç açıklaması! "Sürecin başından beri..."

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 35'inci gününde devam ederken, Türkiye'de Rus ve Ukraynalı müzakere heyetlerinin yaptığı görüşmelerin ardından Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı ve aynı zamanda müzakere heyetinde yer alan Mihaylo Podolyak yeni açıklama yaptı.

Müzakerelerde yer alan Roman Abramoviç için ise "etkili bir ara bulucu" yorumu yapan Podolyak, "Delegasyonlar arasında etkili bir arabulucu. Yani başlangıçtan beri yanlış anlaşılmaların önüne geçilmesi için süreci kısmi olarak yönetiyor. Yani bir taraf bir şey söylediğinde diğer tarafın yanlış anlamaması yönünde" dedi.

Bazı batılı medya kuruluşlarının Abramoviç dahil bazı müzakere heyeti üyelerinin zehirlendiği yönündeki iddialarını yalanlayan Podolyak, bu gibi haberlerin müzakere heyetleri üzerinde baskı kurmak amacıyla yapıldığını savunarak, asıl olarak sorunların özüne odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

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