Ukrayna’dan Rusya'ya karşı yeni hamle!

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ülkesinin 10 ila 20 Şubat tarihleri arasında tatbikat düzenleyeceğini belirterek, söz konusu tatbikatlarda silahlı kuvvetlerin Bayraktar insansız hava araçları, Javelin ve NLAW tanksavar sistemlerini kullanacağını söyledi. Ukrayna, tatbikatlarda yer alacak asker ve teçhizat sayısını bildirmedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ve Belarus tarafından ülkesinin sınırına yakın bir alanda düzenlenen ortak askeri tatbikatı kınayarak, sınırda yığılan güçlerin komşu ülkeler üzerinde psikolojik bir baskı aracını temsil ettiğini belirtti. Zelenskiy, “Bugün ülkemizin savunmasını onurlandırmak için yeterli gücümüz var” dedi.

Rusya ve Belarus'un ‘Müttefik Kararlılığı-2022’ ortak askeri tatbikatı Belarus topraklarında başladı. Tatbikatın 20 Şubat’a kadar devam edeceği ifade edildi. Ukrayna sınırı yakınında bulunan Rus askeri yığınağı işgal endişesini arttırırken, Rusya işgal niyetini reddediyor.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian bugün, Batılı güçlerin gerilimi azaltmak için yoğun diplomatik çabalar sarf ettiği bir dönemde, Rusya ve Belarus arasındaki ortak askeri tatbikatların, Ukrayna sınırları yakınında ‘aşırı şiddetin’ bir göstergesi olduğunu söyledi.

France Inter radyosuna konuşan Fransa Dışişleri Bakanı, Ukrayna sınırında senkronize bir şekilde çok büyük tatbikatların olduğunu söyleyerek, “Bütün bunlar bizi bunun çok şiddetli bir adım olduğuna inandırıyor ve bu da bizi endişelendiren bir şey” şeklinde konuştu.