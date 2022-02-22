Ukrayna'dan Rusya'ya karşı hamle
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıması nedeniyle Moskova Maslahatgüzarı Vasil Pokotilo'yu istişare için çağırdıklarını duyurdu.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıması nedeniyle Moskova Maslahatgüzarı Vasil Pokotilo'nun Ukrayna'ya istişareye çağrıldığı bildirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasına imkan veren iki kararnameyi imzalamıştı.