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Dünya Ukrayna'dan kahreden haber
Dünya

Ukrayna'dan kahreden haber

Ukrayna'da kanla beslenen Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 15:48:00 -
Ukrayna'dan kahreden haber

Ukrayna'nın Bakü Büyükelçisi Vladyslav Kanevskyi, ülkesinin Herson kentinde Rusya'nın saldırısı sonucu Azerbaycanlı anne ve 2 yetişkin evladının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kanevskyi, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Herson'da yaşayan Goşqar Ferzeliyev isimli Azerbaycanlının eşi ve 2 çocuğunun Rus güçlerinin hava saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın saldırganlığının Ukrayna'da yaşayan tüm halklara keder ve ölüm getirdiğini belirten Kanevskyi, Azerbaycan halkına üzüntü ve taziye dileklerini iletti.

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