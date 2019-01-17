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Ukrayna'dan İstanbul Boğazı açıklaması: Böyle bir talepte bulunmadık

Ukrayna hükümeti, Türkiye'den İstanbul Boğazı’nın Rus savaş gemilerine kapatılmasını yönünde bir talepte bulunmadığını belirtti.

17 Ocak 2019 Perşembe 10:01
Ukrayna'dan İstanbul Boğazı açıklaması: Böyle bir talepte bulunmadık

Ukrayna Deniz Kuvvetleri Komutanı İgor Voronçenko geçen yılın Kasım ayında, Ukrayna donanması'na ait gemilerin Rusya sınırını ihlal ettikleri gerekçesiyle Kerç Boğazı'nda alıkonulması olayından sonra, Türkiye ve uluslararası toplumdan İstanbul Boğazı'nın Rus gemilerine kapatılmasını talep edecekleri söylemişti. 

Ukraynskiye Novosti gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Montrö Sözleşmesi'nin 19. Maddesi uyarınca İstanbul Boğazı'nın Rus savaş gemilerine kapatılması gerektiği talebi Türkiye'ye gönderilmedi".

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 10:01
  1. Türkiye
  2. dışişleri bakanlığı
  3. İstanbul Boğazı
  4. Ukrayna
  5. Çanakkale Boğazı
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  7. rus gemisi

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