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Aktüel

Ukrayna'dan getirilen vatandaşa doğum günü sürprizi

2020-04-26 16:54:06 -
Ukrayna'dan getirilen vatandaşa doğum günü sürprizi

TOKAT (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Ukrayna'dan getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

Ukrayna'dan getirilen 323 Türk vatandaşının, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ballıca Öğrenci Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri, yurtta gözlem altında tutulan Kızılgül Yazjumayeva'ya doğum gününde sürpriz yaptı.

Hazırladıkları pasta ile yurda giden görevliler, Yazjumayeva'nın 21'inci yaş gününü kutladı.

Kızılgül Yazjumayeva da sürpriz doğum günü kutlaması yapan görevlilere teşekkür etti.

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