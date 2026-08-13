Gözaltına alınanlar ve kaçanlar belli oldu! Alihan Kuriş’in 10 adamı firari!
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Alihan Kuriş’in yönettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında toplam 49 şüpheli hakkında işlem yapılırken, aralarında Alihan Kuriş’in de bulunduğu 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 10’unun firari olduğu, 9’unun ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.
Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 49 şüpheli hakkında işlem gerçekleştirildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
10 ŞÜPHELİ FİRARİ, 9 TANESİ YURT DIŞINDA
Soruşturma kapsamında 10 şüphelinin firari olduğu belirlendi. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 9 kişinin ise yurt dışında olduğu belirtildi.
GÖZALTINA ALINANLARIN İSİMLERİ
1. Alihan KURİŞ, 2. Fahri CANDEMİR, 3. Süleyman KAHRAMAN, 4. Recep OKUMUŞLAR, 5. Şeref TOPRAK, 6. Mehmet Hilmi MOLLA, 7. Nezih Murat BÜYÜKGÖZE, 8. Metin GÜDER, 9. Hilmi ŞENOL, 10. Süleyman Hilmi DİNÇ, 11. Yunus ASLAN, 12. Yusuf BÜYÜKGÖZE, 13. Ahmet GÖKÇEN, 14. Muharrem Hilmi AKBULUT, 15. Mehmet AKSU, 16. Muhammed DAĞ, 17. Mehmet BOZPINAR, 18. Mehmet AKBACAKOĞLU, 19. Ahmet ŞİMŞEK, 20. Ömer YILMAZ, 21. Abdulkerim EMRAH, 22. İsa ÇARDAK, 23. Cevat BAĞCI, 24. Zeki ALTINEL, 25. Ahmet EFE, 26. Hüseyin TÜRKER, 27. Mehmet KURBAN, 28. Mehmet TEKİN, 29. Mustafa GÖKDUMAN, 30. İsmail Hakkı AKGÜN.
FİRARİ ŞÜPHELİLER
1. H. U., 32. Z. Ö., 33. O. A., 34. S. S. K., 35. H. D., 36. M. K., 37. H. T. K., 38. K. P., 39. R. E., 40. A. U. P.
Firari 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
YURT DIŞINDA BULUNDUĞU TESPİT EDİLEN ŞÜPHELİLER
1. A. S. Ö., 42. S. İ., 43. Ş. D., 44. İ. C., 45. M. S., 46. A. T., 47. S. S., 48. U. Ö., 49. Ö. B.