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Dünya Ukrayna'dan flaş Rusya açıklaması
Dünya

Ukrayna'dan flaş Rusya açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın işlediği suçlar nedeniyle adalete teslim edilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 21:21:00 -
Ukrayna'dan flaş Rusya açıklaması

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter hesabından, ülkesine ziyarette bulunan Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile fotoğrafını paylaşarak, "İşgalin başlangıcından bu yana Ukrayna'yı ziyaret eden ilk dışişleri bakanı" ifadesini kullandı.

Litvanya'dan destek aldıklarını belirten Kuleba, iki ülke olarak Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyonu sürecini hızlandırmaya çalıştıklarını kaydetti.

Kuleba, "Rusya işlediği suçlardan dolayı adalete teslim edilmelidir" ifadesine yer verdi.

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