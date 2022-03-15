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Dünya Ukrayna'dan flaş müzakere açıklaması: Rusya ses tonunu değiştirdi!
Dünya

Ukrayna'dan flaş müzakere açıklaması: Rusya ses tonunu değiştirdi!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada müzakere masasında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-15 23:12:00 -
Ukrayna'dan flaş müzakere açıklaması: Rusya ses tonunu değiştirdi!

Ukrayna Devlet Başkanlığı, müzakere masasında Rusya’nın Ukrayna’ya karşı olumlu manada ses tonunu değiştirdiğini açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 20 gündür devam ederken, iki ülke arasındaki müzakereler sürüyor. Dördüncü turun geride bırakıldığı müzakerelerde olumlu gelişmeler yaşanıyor. Ukrayna tarafı Rusya’nın Ukrayna’ya karşı kullandığı ses tonunu olumlu yönde değiştirdiğini açıkladı.

"Rusya konuştuğu tonu değiştirdi"

Konuya ilişkin açıklama Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı İgor Jovkva yaptığı açıklamada, olumlu gelişmelerin yaşandığının sinyalini vererek, "Müzakerelerin başlangıcında Rusya bizim pozisyonumuzu anlamak istemiyordu. Pes edin silahları bırakın diyorlardı. Şimdi Rusya konuştuğu tonu değiştirdi farklı tonla bizimle konuşuyor pozisyonumuzu anlıyor. İki ülkenin devlet başkanının katılımıyla büyük ilerleme kaydedilebilir" dedi.

"Müzakereler devam ediyor"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak ise, "Müzakereler devam ediyor. Başlıca konular bölgedeki düzen, ateşkes ve ordunun geri çekilmesi" ifadelerini kullandı.

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