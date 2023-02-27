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Dünya Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya'nın 81 saldırısı geri püskürtüldü
Dünya

Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya'nın 81 saldırısı geri püskürtüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın 5 istikametteki 81 saldırısının geri püskürtüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-02-27 18:04:00 -
Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya'nın 81 saldırısı geri püskürtüldü

Genelkurmay Başkanlığının açıklamasında, Rusların çabalarını Kupyansk, Liman, Bahmut, Avdiyivka ve Şahtersk yönlerinde taarruza geçmeye yoğunlaştırdığı belirtilerek, "Askerlerimiz dün işgalcilerin bu yönlerdeki 81 saldırısını püskürttü." denildi.

Açıklamada ayrıca, "Düşman, devletimizin kritik altyapısını imha etmeye çalışıyor, saldırıları sürdürüyor, ağır silahlarla sivil tesisleri ve apartmanları hedef alıyor." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna hava kuvvetlerinin son 1 günde Rus askerleri ve teçhizatının yoğunlaştığı bölgeleri 4 kez vurduğu bildirilen açıklamada, Rusya’nın bir Su-25 tipi uçağının düşürüldüğü ifade edildi.

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