Ukrayna'dan Elon Musk'a flaş çağrı
Ukrayna Dijital Bilgi Bakanı Mykhailo Fedorov, Twitter'dan bir paylaşım yaparak Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istedi.
Ukrayna Dijital Bilgi Bakanı Mykhailo Fedorov, Twitter'dan bir paylaşım yaparak Elon Musk'tan Ukrayna'ya Starlink istasyonları ve uydu internet erişimi sağlamasını istedi. Fedorov, "Siz Mars'ı kolonileştirmeye çalışırken Rusya Ukrayna'yı işgal etmeye çalışıyor! Roketleriniz uzaydan başarılı bir şekilde inerken Rus roketleri Ukraynalı sivil halka saldırıyor! Ukrayna'ya Starlink istasyonları sağlamanızı ve Rusları ayağa kaldırmanızı rica ediyoruz" dedi.