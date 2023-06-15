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Dünya Ukrayna'dan dünyayı sarsan Rusya itirafı
Dünya

Ukrayna'dan dünyayı sarsan Rusya itirafı

Yeniakit Publisher
2023-06-15 12:39:00 -
Ukrayna'dan dünyayı sarsan Rusya itirafı

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksey Reznikov, Rusya'yla savaşın başlayınca Batı'dan silah talep ettiklerinde kendilerinden Rusları öldürmelerinin istendiğini anlattı. Reznikov’un açıklamaları Batı’nın Ukrayna savaşının sona ermesini değil sürmesini istediği yorumlarını güçlendirdi.

ABD Dış İlişkiler Konseyi ve Atlantik Konseyi’nin yayın organı olan Foreign Affairs dergisine demeç veren Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov, Batılı ülkelerin savaşın başında silah yardımı sunmak yerine Rusları öldürme çağrısı yaptığını kaydetti. Batılıların Rus karşıtı histerisinin yansımalarından biri olan bu açıklama Ukrayna’nın savaştaki rolünü de ortaya koyuyor.

“HER ŞEY BİTMEDEN ÖNCE MÜMKÜN OLDUĞUNCA ÇOK RUS ÖLDÜRÜN”

Reznikov, Batılı ülkelerden ABD yapımı Stinger füze sistemleri istediklerinde "Hayır, siperler kazın ve her şey bitmeden mümkün olduğunca çok Rus öldürün" karşılığını aldıklarını vurguladı.

Reznikov’un açıklamaları, Batı’nın savaşı Ukrayna lehine sona erdirmek için değil sürdürmek için çabaladığını gözler önüne serdi.

Ukraynalı Bakanın açıklamasıyla Batılı ülkelerin amacının savaşı kazanmak değil, Rusya’yı yıpratmak olduğu ortaya çıktı. ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya’da bir ‘rejim değişikliği’ gerektiğine dair açıklamaları da Ukrayna’da Batılı ülkelerin amacının bir yıpratma savaşı yürüterek Putin yönetiminin devrilmesi olduğu değerlendirildi.
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Reznikov, Batılı siyasetçilerin Ukrayna'nın zafer kazanmasının imkânsız olduğunu düşündüğünü de itiraf etti.

“UKRAYNA AYAKTA KALDIKÇA DAHA ÇOK SİLAH TEDARİK ETTİLER”

Ukrayna Savunma Bakanı, "Fakat Ukrayna ordusu ayakta kaldıkça ve çarpışmaya devam ettikçe ABD, Avrupa ülkeleri ve Ukrayna'nın diğer dostları giderek daha fazla silah tedarik etti. Nihayetinde Kiev, hem Stinger hem HIMARS hem de Patriot sistemleri aldı. Daha sonra Bradley zırhlı piyade araçları, Stryker zırhlı araçları, Abrams ve Leopard tankları ve daha birçoğunu verdiler" ifadelerini kullandı.

Reznikov, Batı'dan F-16 savaş uçağı alacaklarına inandığını da söyledi.

Kaynak: Odatv

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Yorumlar

Hakan Sönmez

Yani savaşan Ukrayna değil.
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