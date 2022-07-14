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Dünya Ukrayna'dan 'devlet sırrı' açıklaması
Dünya

Ukrayna'dan 'devlet sırrı' açıklaması

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Ukrayna'nın savaşta verdiği kayıplarla ilgili bilgilerin, devlet sırrı olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 19:46:00 -
Ukrayna'dan 'devlet sırrı' açıklaması

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, açıklamalarda bulundu.

Malyar, Ukrayna'nın savaşta verdiği kayıplarla ilgili bilgilerin açıklanmamasıyla ilgili, "Bu bilgiler devlet sırrıdır. Rusya Federasyonu'nun bu bilgileri kendi amaçları için kullanamaması için verileri açıklamıyoruz." dedi.

Ukrayna ordusundaki can kayıplarına ilişkin doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısı yapan Malyar, "Ukrayna'nın kayıplarına ilişkin vatandaşlara, toplum önderlerine ve yorumlarda bulunanlara seslenmek istiyoruz. Düşman için çalışmayın. Askeri sıkıyönetim bitene kadar rakamları ifşa etmeyiniz." ifadesini kullandı.

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