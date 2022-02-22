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Dünya Ukrayna'dan BMGK'ya acil toplantı çağırısı
Dünya

Ukrayna'dan BMGK'ya acil toplantı çağırısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararı nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) toplantıya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2022-02-22 02:49:00 -
Ukrayna'dan BMGK'ya acil toplantı çağırısı

Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'nın yasa dışı hareketleri nedeniyle BMGK'nin acil toplanmasını talep ettiğini duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

"Ukrayna, BMGK'yı acil toplantıya davet etti"

Kuleba twitterdan yaptığı paylaşımda, "Ukrayna, Rusya'nın yasa dışı eylemleri nedeniyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı talep etti. İsteği zaten Konsey'e gönderdik." dedi.

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