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Dünya Ukrayna'dan batıya şok suçlama
Dünya

Ukrayna'dan batıya şok suçlama

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Macron'un dışında Avrupa Birliği'nden (AB) bazı siyasetçilerin de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e Rusya için bazı tavizler vermesi önerisinde bulunduğunu belirterek tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 05:56:00 -
Ukrayna'dan batıya şok suçlama

Podolyak, Ukrayna'da faaliyet gösteren radyo kanalı "Radio NV"deki canlı yayınında yaptığı açıklamada, ülkesinde devam eden savaşla ilgili gelişmeleri değerlendirdi.

Avrupa ülkeleri liderlerinin, Ukrayna'da savaşın sona ermesi konusuna daha yapıcı ve hassas davranması gerektiğini ifade eden Podolyak, Macron dışında AB'den bazı siyasetçilerin de Zelenskiy'e "Rusya'ya tavizler vermesini" teklif ettiğini ileri sürdü.

Podolyak, "Genel olarak sadece Macron'un değil, Avrupa siyasi camiasından bazı kişilerin de bu açıklamaları biraz tuhaf. Ukrayna toplumunun, bu tür talepleri hiçbir şekilde desteklemeyeceği açık." dedi.

Rusya'ya verilecek herhangi bir tavizin, Rusya'yı Ukrayna'ya karşı başka iddialar ve talepler ortaya atmaya teşvik edeceğini belirten Podolyak, "Savaşın 83. gününde, Avrupa'da bu tür düşünceler neden hala ortaya çıkıyor hiç belli değil. Muhtemelen Rusya Federasyonu ile iş yapmak için olağan kurallarına geri dönmek istiyorlar ama bana öyle geliyor ki tüm bunlar artık olmayacak çünkü Rusya'nın büyük çapta askeri suçları var." yorumunu yaptı.

Paris yönetimi iddiaları reddetti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İtalya'nın Rai 1 televizyon kanalına verdiği röportajda, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "Rusya'ya tavizler verilmesini istediğini" iddia etmişti.

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