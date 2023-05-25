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Dünya Ukrayna'dan Afrika ülkelerine çağrı: Bundan artık vazgeçin
Dünya

Ukrayna'dan Afrika ülkelerine çağrı: Bundan artık vazgeçin

Yeniakit Publisher
2023-05-25 00:16:00 -
Ukrayna'dan Afrika ülkelerine çağrı: Bundan artık vazgeçin

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Afrika ülkelerine, Rusya ile devam eden savaşta tarafsızlıktan vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'daki resmi temasları sonrası açıklama yapan Dmytro Kuleba, Rusya'nın ülkesine yönelik saldırısına karşı Afrika ülkelerinden destek istedi.

Kuleba, "Tarafsızlık çözüm değildir. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan davranışına karşı tarafsız kalarak çok yakınınızda meydana gelebilecek sınır ihlallerine ve toplu suçlara tarafsızlığa işaret ediyorsunuz" ifadesini kullandı.

Ukrayna ve Afrika ülkelerinin birbiri için önemli olduğunun altını çizen Kuleba, hem ülkesinin hem de Rusya'nın Afrika ülkelerine önemli miktarda tahıl sağladığını hatırlattı.

Kuleba'nın Afrika turu Etiyopya haricinde Ruanda ve Fas'ı kapsıyor.
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